Clínica da fala – um espaço de terapia

A clínica é entendida como um local de aprendizagem, de concentração, onde o som e a imagem são elemento obrigatórios. O desafio trata-se da sua integração num espaço já existente.

Captar o ritmo das palavras, a pausa entre elas, ruído, silêncio, cheio e vazio, torna-se a ideia principal do projecto. A partir destas premissas e da análise do espaço desenha-se um tecto paisagem, que vibra como a cadência dos rirmos das natureza. Este mecanismo equilibra-se com a robustez e simplicidade do todo. O filtro deixa passar o ar e define o som, a massa contem ambos. As sensações de profundidade, transparência, opacidade e fluidez dão dadas pela organização subtil dos materiais.