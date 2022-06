Quartos e casas de banho no mesmo espaço

Durante o nosso dia, quer em casa ou no trabalho, um espaço como a casa de banho faz parte dos momentos de pausa da nossa rotina. Quem nunca desejou estar neste momento a aproveitar um bom banho de espuma rodeado de velas, flores perfumadas e com uns belos sais relaxantes, no mesmo espaço onde dorme? Exactamente! Uma casa de banho no seu quarto! No entanto, e devido ao facto de nos dedicarmos mais à decoração do nosso quarto, onde já sabemos à partida que vamos passar mais tempo, deixamos de lado outro tipo de soluções que ajudariam a libertar o stress acumulado da dia-a-dia… Mas hoje em dia é possível integrar a sua casa de banho no seu quarto, onde poderá usufruir de momentos de paz, tranquilidade e sossego!

O bem-estar aliado ao luxo, é algo que todos nós procuramos, por isso, hoje na homify decidimos reunir para si um conjunto de propostas que irão ajudá-lo a olhar para o seu quarto e a sua casa de banho num único espaço!