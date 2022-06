Cinco chuveiros para a sua casa de banho

Com um espaço em que a vista é fenomenal, esta casa de banho é um espaço moldado com um estilo próprio. A cor branca do chuveiro contrasta visualmente com o pavimento do espaço, e que o destaca desta área. Os materiais são pensados exclusivamente para este espaço, tendo em vista a durabilidade e resistência do mesmo. Uma óptima escolha para quem procura o mais simples, com o desenho mais atraente.