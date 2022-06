6 Fotos Onde o Estilo Moderno Foi Aplicado Devidamente

A cor natural do betão à vista, conduz-nos perante uma expressão de simplicidade do material. A sua superfície despida de qualquer tinta, marca uma rigidez ao nível visual. A sala de estar do estilo minimalista proporciona uma maior amplitude visual para quem a habita, por isso torna-se uma excelente opção, despindo-se de adornos.

Depois de um dia de trabalho atarefado, procuramos no nosso lar um espaço para relaxar e descansar. As cores para a sala de estar podem fazer a diferença e ajudá-lo a esquecer os problemas do dia. Esta opção fantástica para a decoração interior, tornará qualquer lugar, um espaço perfeito para conviver com a família e recuperar energias.