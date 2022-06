Uma sesta no jardim de casa

Uma bela tarde e uma profunda sesta numa cama de rede ou num baloiço… Quem nunca pensou no que seria aproveitar esse momento para relaxar e recuperar as forças? As camas de rede e os baloiços fazem parte da nossa infância e estão presentes em praticamente todas as gerações. Quem não se lembra do velho pneu amarrado a uma corda pendurado na árvore, ou a inconfundível rede para uma sesta que o nosso pai usava no final de cada almoço? Hoje em dia, estes objectos não são vistos apenas em parques infantis e jardins públicos, mas há já quem os use no interior e exterior de casa, de todas as maneiras criativas! Estas peças clássicas, que sobreviveram ao tempo e às diferentes sociedades, são alvo de uma constante renovação estética e formal, marcando cada espaço consoante o seu estilo. Já na cidade, com o crescente movimento de ocupação pública e instalação de obras interactivas, os centros urbanos ganham estes elementos, convidando todos os cidadãos a relaxarem e divertirem-se.

Cada intervenção faz sucesso entre as crianças e adultos, onde usar a rede ou o baloiço acaba por se tornar a melhor maneira de passar um excelente momento!