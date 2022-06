Design que respira o Verão

Depois de um dia de trabalho atarefado, procuramos no nosso lar um lugar para relaxar e descansar. O design consegue criar as soluções mais ergonómicas para nos ajudar durante o dia-a-dia. As cores, os materiais, as formas e toda a simbologia que está por detrás do mais pequeno objecto até à sala de estar, podem fazer a diferença e ajudá-lo a relaxar, contribuindo para o bem-estar. Perante isto, hoje na homify trazemos-lhe alguns objectos que foram pensados para trazer o que de bom tem o Verão: beleza nas formas, cor e tranquilidade. Para a decoração do seu espaço, para torná-lo um lugar perfeito para conviver com a família e recuperar energias… Mas como poderíamos combinar um espaço como este, escolhendo os elementos ideais e as cores que criam um ambiente perfeito e harmonioso? O design é sem dúvida um ramo prático e acessível, que nos dá essa prazer e privilégio de configurar-mos um sentido especial aos espaços. Deixe-se inspirar pelo artigo!