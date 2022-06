Uma iluminação com detalhe

O desenho da iluminação é um elemento importante para a decoração dos espaços interiores e exteriores, fazendo parte do conjunto ideal para criar diferentes ambientes e efeitos visuais no seu lar! Com um design moderno, minimalista, orgânico ou vintage, ela é desenhada para servir o habitante , proporcionando momentos únicos de lazer. Neste artigo, mostramos-lhe algumas propostas originais que servirão de inspiração para o seu dia-a-dia, tal como alguns dos nossos profissionais que trabalham o design da luz artificial. Assim sendo, se o seu desejo passa por acompanhar a estética do design de iluminação, o gosto pelo detalhe e bem-estar no conforto da sua habitação, este artigo é o indicado para si.

Inspire-se com as propostas e ponha em prática as suas ideias para uma decoração diferente e única em sua casa!