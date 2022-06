Sugestões giras para as paredes da sua cozinha!

Estamos habituados a ver cozinhas revestidas com azulejos e pintura, não é verdade? Mas não há nenhuma regra que o manda fazer, pode perfeitamente arriscar e optar por revestir com papel de parede, vinil ou outro tipo de mural. O truque? É revestir as paredes com vidro, para uma melhor manutenção, já que na cozinha há muitos salpicos e gorduras.