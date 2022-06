Casados de fresco? 7 dicas para decorar a 1a casa!

Vamos morar juntos?

É a pergunta que muitos casais se fazem um ou outro após algum tempo de namoro e de confiança, emergidos numa pura felicidade.

Esta questão de morar juntos ocorre, quando sabem que realmente querem passar o máximo de tempo juntos, namorar mais, partilhar tudo (ou quase), acordar ao lado de… e construir uma família. Atenção construir uma família não implica ter filhos, mas o casal quando se junta já forma por si uma família… um lar. É de facto um momento muito alto na vida de uma pessoa. Um voto de confiança mútuo, uma entrega e uma prova de amor… Porque viver juntos é a realidade, é o face a face, é presenciar momentos bons ou menos bons. Somos nós integralmente e verdadeiros em todos os sentidos, tudo é posto à prova. É o desafio dos casais ou melhor… do amor.

Nesta deliciosa fase da vida de um casal, existem imensos fatores logísticos, uma vez que tudo se prende -na- casa, pois sem ela nada feito! Nesta andança de preparar uma vida conjunta existe um grande leque de questões… 'Mudar de casa ou viver numa onde já vives? O que é necessário comprarmos? Quais são as cores que vamos escolher? Dividir as divisões? Que estilo? Como decorar?… ' Nesta angustia da perfeição e entusiasmo por partilhar algo com o amado, o casal vive um momento muito alto na sua vida e bonito. Façam no viver da melhor maneira… é único! Como tal, vejam e procurem muito, e já para começar podem ler (juntos) e descobrirem todas as nossas dicas neste artigo tão especial, na vida à dois!

Nós dizemos que sim e vocês?