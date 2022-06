Pequenas ideias que fazem a diferença

Existem muitas alternativas e soluções que podemos usar no quarto, e neste caso, usando umas escadas de samba. Pouco utilizadas mas eficazes para pequenos espaços. Pinte as paredes com cor branca para criar uma ideia de espaço maior ou utilize os tecidos para decoração com estilo: almofadas, colchas, entre outros… Uma óptima ideia para quem procura decorar o seu quarto pequeno: o uso de espelhos nos armários! Usando estes elementos, em qualquer espaço, conseguirá criar a ilusão de um interior mais espaçoso, e com mais luz natural. Observe o interior deste quarto, relativamente pequeno. Os espelhos nos armários provocam uma amplitude visual no espaço físico, fazendo com que o local pareça maior. No entanto, tome atenção: por vezes, dispor de todos os seus objectos pelas paredes do seu quarto é apenas desnecessário.