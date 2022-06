Uma escapadela para a montanha

Com a chegada do calor e dos dias mais longos vem a renovação de um ciclo, um espírito de tranquilidade e melancolia que crescem ao ritmo da vida quotidiana. Para quem prefere a montanha ao invés das movimentadas praias do litoral, esta é a altura ideal para relaxar e por momentos percorrer os pitorescos parques. Deliciar-se com a frescura do Verão e as cores da sua natureza, despertará em si uma renovação interior e material, inerentes à expressão e criatividade individual, para cada pessoa, ou neste caso, para cada lar.

Neste artigo mostramos-lhe algumas paragens na montanha e destacamos os projectos que usam a madeira como material principal. Assim sendo, se o seu desejo passa por acompanhar a estética dos períodos sazonais, o gosto pelo detalhe e bem-estar no conforto da sua habitação, este artigo é o indicado para si.

Inspire-se com as propostas, desafie as tendências e ponha em prática as suas ideias para um Verão diferente e único.