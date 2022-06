Fantásticos espaços que transmitem tranquilidade

O que será melhor do que relaxar ao sol, com alguma boa companhia, boa comida e um bom vinho? Dificilmente encontramos melhor maneira de aproveitar um dia com este belo programa. Na imagem, o projecto mostra que um espaço pode alcançar o equilíbrio perfeito entre relaxamento, estilo e funcionalidade. Os artistas sonham, e a obra vive. Este espaço calmo combina mobiliário modernista com peças contemporâneas, um revestimento de azulejos e paredes de madeira, para criar uma atmosfera cheio de personalidade. Para um fim de tarde memorável com amigos ou família!