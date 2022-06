As cabanas dos tempos modernos

Para lá do refúgio, a cabana de madeira pode ultrapassar as barreiras do seu próprio significado e utilização. Sabemos que seria fantástico vivermos numa casa como esta, mas para isso seria preciso um grande esforço financeiro e capacidade para ocupar os seus espaços. Mas se ainda está indeciso sobre as qualidades deste material, anote o seguinte: para além das qualidades estéticas únicas e inequívocas, a madeira possui qualidades relacionadas com o conforto ambiental, apresentando também boas condições de isolamento térmico e absorção acústica. Este material tem óptimo desempenho estrutural, superior, em alguns aspectos, ao do betão. Neste projecto moderno de linhas rectas e formas simples, a madeira suaviza a abstracção volumétrica do edifício e faz o contraponto com os planos envidraçados. O interior também toma por emprestado, as qualidades materiais físicas e estéticas da madeira.