TRUQUES (de mestre) para aumentar visualmente a sua cozinha

Tem uma cozinha pequena? Então, mantenha à vista o essencial. Encher o seu balcão de todos e mais alguns objectos decorativos e aparelhos de cozinha fará com que o conjunto fique saturado com pequenas informações que só provocam ruído e caos visual. Um balcão bem arrumado com uma peça aqui e outra ali é muito mais favorecedor do ponto de vista estético, nomeadamente em espaços pequenos. Para além disso, um balcão desocupado será muito mais funcional quando tiver de preparar refeições. Assim, já sabe, guarde tudo dentro dos armários e, à mão de semear, deixe só uma coisa ou outra como a torradeira ou o saleiro. Para as suas facas ou especiarias pode optar por soluções suspensas e magnéticas que livram espaço em baixo.

Ante de mais, dê um volte face à sua cozinha. Abra os seus armários e faça uma selecção do que precisa e do que não precisa, do que está em bom estado e do que não está e ofereça o equipamento que tem a mais. Precisa de três batedeiras? Não nos parece. Guarde as suas coisas em compartimentos – como cestos, caixas ou módulos que se encontram facilmente em lojas baratas – e utilize etiquetas para que seja mais fácil para si a eles aceder. Aproveite as arrumações, limpe os armários por dentro e forre-os para não os deteriorar com humidade, riscos ou outras marcas. Depois disso, é só uma questão de paciência para manter tudo organizado. Lembre-se de arrumar sempre que desarruma. Assim, evita acumular coisas que, mais tarde, darão muito mais trabalho a devolver aos sítios a que estão destinadas.