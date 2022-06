Ideias de portas de correr para a sua casa

As portas de correr ganham cada vez mais protagonismo no mundo do exterior e interior das nossas casas, criam ambientes modernos e poupam espaço no ambiente, já que não há aquele espaço perdido quando se abre a porta. Por outro lado, as portas de correr maximizam a luz natural, nomeadamente se estas forem de vidro. Mediante o estilo e material que escolher, estas permitirão controlar o som e o isolamento entre os diferentes espaços.

No mercado encontrará diversos modelos, materiais e estilos diferentes – do mais clássico ao mais contemporâneo. É claro que deverá ter em conta o local da sua casa, antes de escolher o material da sua porta de correr. Por exemplo, se esta estiver em contacto com o exterior aposte numa porta de correr em aço, por ser um material mais resistente às várias condições climáticas. No entanto, se quiser algo com mais charme e que proporciona um aspecto mais sofisticado invista em portas de correr em madeira para dentro de casa. Mas há mais… E hoje, na homify selecionamos alguns modelos de portas de correr, para que possa escolher o seu modelo predileto para renovar a sua casa, ora espreite!