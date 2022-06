Como tirar o máximo partido do pátio: dez conselhos!

E por que não fazer uma união entre o mineral e o natural como neste esplêndido jardim? A Deck-linea misturou a madeira e o alumínio que funcionam em plena harmonia, combinando as propriedades dos materiais e proporcionando maior resistência e durabilidade.

Adaptado e personalizado de acordo com as cores e os padrões das ripas de madeira, esta estrutura oferece múltiplas oportunidades. Os móveis de jardim combinam na perfeição com os tons da madeira. Os seixos, as plantas e as flores asseguram o sucesso deste espaço.