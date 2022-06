Como dividir espaços na sua casa?

Para começar apresentamos-vos uma ideia bem fácil e low-cost de dividir espaços. Com umas simples cortinas consegue criar uma separação e privacidade, como um lado romântico e delicado. Pode optar por cortinas leves e transparentes, como fizeram neste quarto aberto, ou então pode optar por cortinas opacas, que trarão mais privacidade, graças à espessura do tecido. É uma questão que dependerá do seu gosto, mas também do tipo de espaço em questão, nomeadamente se for espaçoso ou não e dos ambientes que quer separar.