Casas ecológicas que inspiram

Um tema que começou a ser falado nos anos 70, com a expressão inglesa ''green house'', quando o preço do petróleo subiu abruptamente e os custos do transporte de materiais subiram excessivamente, fazendo com que se tornassem inacessíveis à maioria das pessoas. Nos dias que correm, é um tipo de arquitectura corrente e muitas vezes muito requisitada.

Sabemos que são muitos os factores que ajudam na criação de um edifício sustentável: a ventilação natural, painéis solares, boa orientação solar, sistema hidráulico que separa os diferentes tipos de utilização de água, entre outros… Esses recursos podem parecer um tanto distantes do leitor, mas a sua importância e popularização aumentam com o passar do tempo. Nesse artigo de hoje, iremos apresentar alguns exemplos de casas sustentáveis para inspirá-lo para mais um dia de trabalho!