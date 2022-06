Está sol! Dicas Importantes para Planear o seu jardim, varanda ou terraço!

O projecto do atelier Emmett Russell Architects mostra-nos como é possível criar um um espaço sensível e flexível entre a cozinha e o exterior da habitação. As portas deslizantes permitem a organização das áreas, contrastam com o tijolo tradicional dando um efeito elegante e contemporâneo. Assim sendo, não é difícil imaginar as belas tardes que podemos ter, sentados ao redor da mesa da cozinha e apreciando a vista com um café da manhã!