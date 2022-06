ANTES e DEPOIS: Incrível reabilitação

A materialidade que caracteriza esta habitação é maioritariamente constituída de elementos naturais como é o caso da pedra natural e da madeira. Neste local essa relação é visivelmente explorada através da criação de uma escadaria moderna e fantástica. O design é realmente incrível e contrasta com as paredes originais de pedra natural do edifício. Embora o design seja efectivamente distinto, o facto de estas escadas possuírem uma materialidade natural, acentua a sua conexão com a construção tradicional em pedra.