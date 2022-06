10 fantásticos quartos modernos

Saber aproveitar o espaço do quarto é o primeiro passo para criar algo com criatividade. Não há como negar a importância deste espaço na nossa casa, e o impacto que tem na nossa vida. Quando somos jovens fazemos do quarto aquele nosso mundo imaginário, onde guardamos todas as memórias, livros, brinquedos, entre outros. No entanto, e à medida em que vamos envelhecendo, ele torna-se muito mais privado e menos mágico. Individual ou partilhado, é no quarto onde podemos descansar, sonhar e carregar as baterias para o dia seguinte. Perante isto, apresentamos-lhe o fabuloso projecto de Nini Andrade Silva, onde a designer de interiores mostra-nos como toda esta tarefa pode ser facilmente realizável. O espaço do quarto é dividido, e os elementos existentes são flexíveis para o habitante. Desde da posição do mobiliário, à escolha dos materiais ou às cores das paredes, este é um quarto que procura definir um estilo próprio.