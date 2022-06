Decoração para um interior low cost

Para aqueles que acreditam no valor da reciclagem e reutilização para a sociedade, hoje trazemos algumas propostas lowcost que vão inspirá-lo em sua casa. Preocupados com a sustentabilidade económica, social e ecológica da nossa sociedade, os designers, arquitectos e todos os restantes profissionais, ligaram-se à ideia de um projecto produzido localmente, mais responsável e amigo do ambiente. As novas tendências, como vintage, upcycling ou ''fazê-lo sozinho'', opta assim por um design muito mais sustentável, para objectos que têm uma vida mais longa. Sem apoiar ao consumismo agressivo, opte por um estilo de vida menos material.

Adicionando um pouco de inspiração à sua imaginação e criatividade, serão vários os resultados, cheios de carácter e personalidade.

Procura uma casa diferente, que se encaixa num orçamento apertado? Se sim, não perca as ideias reunimos para você neste artigo!