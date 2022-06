Dividir espaços com paredes ou biombos

Apesar de ser comum ter no mesmo espaço a sala de jantar e a sala de estar, esta opção nem sempre agrada a toda a gente. No entanto, por motivos de força maior (leia-se aproveitamento da luz natural ), por vezes podemos ser obrigados a fazer desta assoalhada as duas zonas da casa. A boa notícia é que esses tempos já lá vão, se optar por uma divisória como esta, com estruturas de madeira que permitam a passagem da luz!