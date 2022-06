Como aplicar o Feng Shui em sua casa?

Terá com certeza uma ou outra planta em casa e isso já é bom sinal. Já está a cumprir com as regras do Feng Shui! As flores e as plantas são seres vivos, logo criam energia positiva. Além de deixarem os espaços mais bonitos e atrativos, absorvem as energias negativas do ambiente.

Está à espera do quê, para colocar umas plantas pela sua sala, entrada ou até cozinha? Vamos a isso!