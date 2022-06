Truques para aplicar na habitação para uma maior qualidade de vida

Sabemos que a casa de banho é um espaço precioso, portanto, Márcio Kogan brinda-nos com esta proposta aliada com a perfeição da natureza exterior. Um estilo rústico misturado com um contemporâneo onde os seus elementos apresentam-se interligados com a fascinante e poética vista exterior. Esta casa de banho desenvolve-se através de linhas geométricas, que vão definindo cada espaço com o auxílio da clássica banheira e do longo móvel central que alberga o lavatório e espaço de arrumações. Dos materiais destacam-se o betão, as madeiras, os mármores e os vidros. Esta é uma casa de banho simples e símbolo da extrema elegância, da comunicação com a natureza e o silêncio.