10 cozinhas modernas inspiradoras

Numa decoração moderna, os detalhes têm particular importância. Ao apostar na simplicidade em detrimento do excesso, as superfícies, os acabamentos e as linhas que compõem determinado espaço, adquirem maior relevância. Neste projecto, por exemplo, vemos como as linhas puras e geométricas proporcionam uma sensação de ordem e de asseio que surge complementada com o emprego de materiais com acabamentos perfeitos.