O que ter em conta na hora de aplicar quadros na parede

Decorar a nossa casa, pô-la à nossa figura e fazer com que se torne no nosso lar é um dos projectos mais bonitos que uma pessoa, um casal ou uma família inteira pode ter. A escolha das cores, dos elementos decorativos e do mobiliário podem rapidamente tornar-se um trabalho a tempo inteiro, cujo resultado final será o nosso pagamento.

Ao apostar na decoração da sua casa, há um elemento muito importante (e que tantas vezes é posto para segundo plano) de que não se pode esquecer: as paredes. Pois é, a decoração passa por tapetes, esculturas e plantas… mas passa também por preencher as paredes vazias com algo que lhes dê vida! É fã de quadros? Então fique desse lado para saber o que deve ter em conta no momento de os pendurar!