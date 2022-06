7 Casas térreas fantásticas!

Uma casa térrea, ou seja, uma casa com apenas um piso ao nível do solo, tem várias vantagens: em primeiro lugar, evitam-se de imediato escadas e desníveis que dificultam a deslocação de pessoas com mobilidade reduzida (permanente ou temporariamente), de carrinhos de apoio ou de bebé e que colocam em perigo mais facilmente as crianças durante as suas brincadeiras e correrias. A maior desvantagem pode prender-se exactamente com a sua área de implantação, que aumentará bastante por não ser construída em altura. No entanto, continua a ser um tipo de casa muito querido e utilizado, pelo que para hoje recolhemos algumas imagens que o irão inspirar para este projecto!