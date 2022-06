Casa trapézio: modernidade e conforto

O homify 360º de hoje mostra uma moradia muito moderna, implantada num dos pontos mais altos de Oeiras e com uma vista privilegiada sobre o rio Tejo e o oceano Atlantico. O terreno é trapezoidal e este foi o mote, para o conceito de criação deste projecto.

Segundo os arquitectos, as características do lote e os requisitos do cliente em originaram dois volumes principais desencontrados mas perfeitamente alinhados aos limites do lote e que trazem uma certa dinâmica à casa que ao mesmo tempo protege-a dos ventos de norte e noroeste. Estudada para tirar proveito do clima e da sua localização geográfica está completamente virada a sul com grandes vãos envidraçados e varandas sobre a vista maravilhosa.

Esta habitação de 585 m2 muito modernos, foi concebida pela equipa JPS atelier, sediada em Oeiras. Um projecto que o vai inspirar!