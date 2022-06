Conforto e muito estilo numa moradia em Sintra

O quarto é simples e magnífico, com chão em madeira e decorado em tons de cinzento, um espaço onde não falta harmonia. O mobiliário é branco, com a cama de casal ao centro e uma boa estratégia de arrumação que foi a de por prateleiras no espaço restante entre a cama e o fim do quarto. Na imagem vemos ainda as janelas que permitem a entrada de luz natural. E as cortinas que a elas estão associadas, bonitas, cinzentas, e compridas, até ao chão.

Repare ainda nos candeeiros suspensos, iguais de ambos os lados da cama. Muitíssimo elegantes.