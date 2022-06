Estilo rústico numa casa de praia moderna

Há lugares que são especiais em qualquer altura do ano, refiro-me à praia. E nós temos o privilégio de estar muito próximos dela.

O homify 360º mostra uma casa numa zona de praia maravilhosa, trata-se de uma reconstrução na Costa Nova do prado, entre a praia e a ria. O resultado é fantástico, uma casa moderna com uma decoração rústica, inspirada por elementos típicos da zona. A reconstrução inspira-se no existente, preservando as principais linhas e conferindo-lhe uma ar renovado, mais moderno e acolhedor.

O projecto é da autoria do gabinete GAAPE – Arquitectura, Planeamento e Engenharia, sediado em Aveiro e que conta já com mais de 30 anos de experiência. Conheça outro projecto deste gabinete, de um espaço comercial aqui! É fantástico.