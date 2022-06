Interiores de modernidade em Cascais

Esta sala é magnífica, quase sentimos o seu conforto a partir da imagem!

A luminosidade é fantástica devido à presença de uma comprida janela à qual está associada um linda cortina, esta peça, branca com alguma transparência, é uma ótima solução para ter mais privacidade e conforto deixando a luz natural entrar. A cores escolhidas, o preto e o branco, criam um espaço harmonioso e acolhedor. O grande tapete com um padrão bonito, preto e branco é muito moderno super confortável, sobre ele estão outros elementos de conforto e modernidade, as palavras de ordem desta decoração. Sejam os sofás brancos, com um um aspecto muito acolhedor ou mesmo a bonita mesa e mesmo os pequenos vasos sobre ela. Fantástico.