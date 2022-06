Casa moderna com alma e estilo japonês

Esta divisão, com o chão de madeira e os tradicionais painéis japoneses, os Shoji, com estrutura em madeira e preenchidos por papel translúcido , estes permitem a entrada de luz natural para o interior da casa. Para além disto, desta divisão é possível ver uma vista magnífica.

Quanto à estrutura ao centro parece um Irori, que é uma lareira usada para aquecer a casa e cozinhar, consiste em um buraco quadrado no chão coberto por um gancho ou jizaikagi ,que pende do teto acima do poço e pode ser usado para suspender uma panela sobre o fogo. Poucas casas modernas incluem um irori e estes são cada vez mais raros. Um elemento interessante, muito popular no Inverno.