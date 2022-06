Fantástica casa moderna com muita luz natual

Esta é uma casa para amantes da leitura! Neste canto perfeito os limites do interior esbatem-se e as fronteiras desaparecem com o verde o exterior a invadir o interior, a tornar-se numa característica de decoração mais prevalente do que as elegantes estátuas da mesa de apoio. A cadeira, um clássico do design, é o cúmplice perfeito para um canto de leitura ou simplesmente para uma soneca relaxante.