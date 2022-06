Design de interiores para um apartamento moderno e acolhedor

Situada entre as lezírias do Ribatejo e as brisas do seu rio, o apartamento é envolvido por uma paisagem natural única que serviu de inspiração ao desenvolvimento de toda a intervenção. A construção constituída por espaços desatualizados e ambientes desqualificados foi contraposta pelas possibilidades existentes ao nível da iluminação natural e do impacto que poderiam vir a ter ao longo de toda a habitação.