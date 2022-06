Cozinhas portuguesas modernas

Cozinhas, o paraíso dos aspirantes a chefs, a divisão preferida dos foodies, o possível refúgio de um dia agitado de trabalho, o lugar onde a família se encontra para partilhar as histórias do dia, o sítio onde se guardam e preparam as coisas mais deliciosas.



Pode decorá-la em vários estilos, experimentar nela cores, padrões, materiais diferentes… No final, sejam quais forem os ingredientes, a receita certa é sempre aquela que resulta numa divisão bonita, elegante, organizada e confortável. Ah! E personalizada, claro — esse é o ingrediente secreto!

Hoje na homify fomos espreitar sete cozinhas portuguesas que respiram modernidade e bom gosto. E enquanto escrevemos este artigo está um bolo no forno. Imagine-as com esse aroma apetitoso e acompanhe os nossos especialistas nestas cozinhas de sonho. Portuguesas, com certeza!