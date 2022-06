10 truques comprovados para modernizar a sua casa

Quanto menos paredes, melhor. A ideia de ter a sala de estar num sítio, a sala de jantar num outro e a cozinha ainda noutro é coisa do passado. Na vida moderna, as áreas são cada vez mais exíguas, pelo que os espaços devem relacionar-se. Há algumas ligações mais comuns: cozinha com sala de jantar, sala de jantar com sala de estar, cozinha com ambas as salas, em detrimento de quartos com salas ou casas de banho com cozinha.