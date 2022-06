9 cores tendência para paredes em 2017

Procura uma maneira barata para transformar a sua casa? Pretende remodelá-la? A pintura é uma das melhores formas de o conseguir. Uma cor bem escolhida tem o poder de transformar um espaço, desde a cozinha até à sala ou ao quarto.

A pensar no novo ano, a homify seleccionou 9 cores para pintar as paredes da sua casa em 2017. Serão as 9 cores na moda e farão com que a sua casa vá ao encontro das últimas tendências.

Venha conhecê-las.