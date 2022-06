16 desenhos de grades para proteger as suas janelas e portas com estilo

A segurança do nosso lar e da nossa família deverá estar sempre em primeiro lugar. Por isso, é importante encontrar boas grades e protecções de janelas e portas. Mas neste caso teremos também de pensar além da funcionalidade, no lado estético e decorativo do mesmo. As grades para janelas não são por norma muito bem vistas. São elementos que fecham de certo modo as casas e as pode fazer parecer e sentir como se numa prisão se vivesse. Por esta razão também, é tão necessário uma boa escolha tendo em conta e ponderando bem o estilo, o material e a cor. Felizmente, existem já muitos materiais e layouts disponíveis no mercado para esta ocasião.

No artigo de hoje iremos partilhar várias ideias de grades para que se consiga inspirar e resolva de vez que tipo de protecção ficará melhor nas suas portas e janelas. Também apresentaremos algumas persianas e outras ideias que ajudam a proteger as suas janelas. Tome nota!