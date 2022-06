Tampos em granito e mármore negro: 10 razões para os escolher para a sua cozinha agora mesmo

Quando olhamos para os melhores materiais para a construção de tampos/bancadas de cozinhas, o primeiro que vem à mente é o mármore e o granito, mas não são exactamente a opção mais barata no mercado, mas são, sem dúvida, o melhor investimento que poderá fazer a longo prazo pois será algo que irá durar para sempre.

Ambos, tanto o mármore como o granito são pedras naturais, incrivelmente resistentes e representam uma elevada percentagem de preferência no mercado graças às suas muitas vantagens. Uma delas é claro, como já referimos a sua resistência e durabilidade, outra é ser sempre uma peça única, visto ser um material natural e as suas cores, texturas serem sempre únicas. Um tampo em mármore ou granito negro, apesar da cor, também sofre alterações fazendo com que cada peça seja sempre única.

Apesar de todas as pedras poderem rachar ou mesmo partir se for exercida demasiada pressão sobre a mesma, ou se for sujeita a grandes diferenças de temperatura, o seu espectro de vantagens levam-nas a serem as preferidas de todos os tempos. Se quer ficar a conhecer todas as vantagens do uso destes materiais, comece a ler.