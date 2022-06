Uma casa de madeira cómoda e moderna

Viajemos até Honfleur, uma localidade portuária no norte de França, para conhecer uma casa peculiar que antes de ser reconstruída pelos arquitectos franceses do atelier Lode Architecture era um antigo celeiro, típico das zonas rurais francesas. Uma transformação total que fez deste prédio antigo uma residência moderna, com um interior totalmente contemporâneo no qual a madeira e a simplicidade surgem como elementos chave.

Venha conhecer esta remodelação espectacular.