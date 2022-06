Casa amigavelmente vegan

As razões para ter uma casa vegan, confundem-se com as próprias razões pelas quais as pessoas optam por ser vegano. Por um lado, porque amam os animais e tentam evitar o seu sofrimento. Face a esta razão, nenhum dos artigos ou objetos que a decoram têm elementos animais. Acrescenta-se ainda a necessidade de manter um planeta mais verde.

Ao contrário do que muitos pensam, o veganismo não se trata apenas da alimentação, é um estilo de vida. Ao ter uma casa amiga do ambiente, rodeada do melhor que a natureza pode oferecer, o vegano sente-se mais conscientes do que está aem seu redor e das consequências das suas ações. Uma casa como esta, oferece paz, tranquilidade e sensação de bem-estar.