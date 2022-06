Uma casa pequena com um pátio precioso

Iniciamos esta viagem pelo exterior onde se localiza uma área destinada à fruição pessoal do ambiente exterior da habitação. O pátio possui uma área coberta por uma pérgola perfeita para aproveitar este espaço independentemente das condições atmosféricas.

A parede do fundo é revestida com pedra cinza criando um ambiente de estilo rústico mas ainda assim, moderno e sofisticado. A comunicação com o interior da casa é efectuada através de uma grande porta envidraçada que permite aceder directamente ao espaço social da habitação.