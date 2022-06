10 erros na decoração e como não os cometer

Este é talvez dos erros mais comuns: ter um móvel ou outra peça maior do que deveria. É importante relacionar o objeto ao tamanho do espaço. Não queremos um sofá maior do tamanho da sala, mesmo que gostemos muito dele, pois desta forma ficar-se-ia sem espaço para mais nada, nem tampouco para circular. Devemos ser realistas e escolher uma peça ou um móvel, mediante os metros quadrados do espaço, mesmo que nos tenhamos apaixonado por aquele sofá, móvel ou cama. Haverão outros bonitos com certeza.

Por isso, antes de ir comprar qualquer tipo de móvel, deve saber as medidas dos ambientes e definir a área. Desta forma saberá exatamente o que comprar e terá um ambiente mais leve e harmonioso.