homify 360º – o Alentejo aqui tão perto!

Se ao longe lhe parecia que a habitação era de dimensões reduzidas, acho que esta imagem o vai fazer mudar de ideias. Apesar de ser de um único piso, a casa estende-se e tem muito boas áreas. No Verão as temperaturas podem chegar aos 40ºc e com essa preocupação a cobertura (parte superior) tem o mesmo tamanho e formato que a a base (parte inferior), permitindo assim o sombreamento parcial da área interior, funcionando como ligeira protecção solar.

As mega janelas podem ser fechadas com as portadas de correr e o aspecto de imediato será outro. Tudo ficará branco e com um propósito, é a cor que menos calor absorve.

A chaminé é o único elemento que se destaca e que “rompe” com a cobertura, ao mesmo tempo que é entrada de luz para a sala de estar, criando nesta uma zona de maior conforto e cumplicidade.