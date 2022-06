11 pátios simples, mas com estilo

Quando as dimensões do pátio são muito pequenas, há que jogar ao máximo com a luz e que tirar partido dos truques visuais que se podem pôr em prática para o ampliar. Uma das nossas sugestões é que privilegie madeira clara que, neste caso, cobre tanto o piso com as paredes. Outro bom truque é utilizar o mesmo material para as paredes e piso para assim se conseguir criar uma continuidade visual que fará o espaço parecer maior do que aquilo que realmente é.