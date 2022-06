10 ideias para decorar paredes que nunca lhe ocorreram

Um bom truque em qualquer espaço é criar um ponto focal que chame a atenção de quem por ele passa. Numa sala, pode ser a parede por detrás do sofá ou do móvel de televisão; num quarto, pode ser a parede por detrás da cabeceira da cama; numa casa de banho, pode ser a parede por detrás do lavatório. Pronto. Já percebeu a ideia, certo? A ideia é valorizar uma parede que faça sentido dentro do espaço ou junto a móveis importantes. De nada lhe adianta valorizar uma parede lateral para a qual ninguém olha. Verifique a quantidade de luz natural que essa parede recebe ou de iluminação artificial.