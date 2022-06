Projeto de cozinha moderno e cheio de arrumação!

A superfície de trabalho que se pode ver nesta fotografia indica-nos que o designer responsável pelo projecto contou com um grande espaço para trabalhar. Sem ele, não seria possível acrescentar à cozinha uma área de trabalho tão ampla. Através da imagem, conseguimos ainda perceber que a cozinha conta com uma bonita vista para o exterior graças ao uso de amplas janelas e portas de correr. É, sem dúvida, uma das qualidades da área, pois as janelas deixam entrar luz natural e permitem que o interior comunique com o exterior. Os materiais são elegantes e resistentes.