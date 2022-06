7 erros que está a cometer na sua cozinha

Independentemente do tamanho da cozinha, a verdade é que qualquer área carece de um planeamento. E com pouco, acredite, que pode fazer muito. Depois dos exemplos que lhe vamos deixar, as dúvidas vão desaparecer por completo. Há erros que pode evitar. Lembre-se da importância de ter armazenamento e uma boa iluminação.

Uma pequena cozinha poderá ter tudo como uma grande, mas em proporções diferentes. Se optar por um estilo minimalista, os resultados serão imediatos, porque apenas terá à vista o essencial. Quantas vezes damos por nós a adquirir coisas que não são essenciais. Além de planear a arquitetura da cozinha, deverá pensar no que quer ter à vista.

São 7 as dicas/conselhos que deixamos, mas podiam ser muitas mais…