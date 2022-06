A melhor decoração para salas de estar pequenas

Não há nada que personalize mais um espaço do que uma peça feita por nós próprios – ou encomendada a alguém que tenha mais aptidões para trabalhos manuais do que nós. Uma mesa em paletes, uns cortinados desenhados e costurados lá em casa ou até um bouquet criado com as flores do nosso jardim – tudo elementos impossíveis de encontrar no mercado para venda, pelo menos exactamente iguais!